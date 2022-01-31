أكد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، أن حظوظ الأخضر كبيرة في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، مطالبًا في الوقت ذاته المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بتطوير المستوى الفني.

الأخضر يقترب من التأهل:

ويحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة السعودية واليابان، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وتحدث الهريفي عن حظوظ الأخضر أمام اليابان قائلًا: “أرى بأن سيناريو مباراة 2018 سيتكرر، فبالرغم من أن المستوى غير مقنع، إلا أن المنتخب يسير ثبات نحو خطف بطاقة التأهل”.

المنتخب السعودي يحتاج إلى التطور:

وتابع: “المنتخب السعودي لا يتحسن كثيرًا بين مباراة وأخرى، ويجب أن يتطور المنتخب السعودي على غرار المنتخبات الأخرى، فالمنتخبات الأخرى في القارة تتطور بشكل ملحوظ ولا تبقى على حالها”.

وأضاف: “منتخب عمان كان مدهشًا أمامنا في اللقاء الماضي، وأقول لرينارد بأن الحماس ليس كل شيء، ويجب أن يكون الحديث فنيًّا بين الشوطين أيضًا، والتركيز على البريكان في خطاب ما بين الشوطين، دون البعض الآخر ممن كانوا سيئين أيضًا غير مبرر”.

وواصل الهريفي تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة ألف ألف قائلًا: “مستوى عمان أمام الأخضر هو ناقوس الخطر لتطور المنتخبات الأخرى، مقابل عدم تحسن منتخبنا فنيًّا، وبعض الأخطاء في اختيار تشكيل البداية، دليل على ذلك”.

قوة الدوري تنعكس على المنتخب

وأردف: “الأمر المطمئن في المنتخب السعودي، هو انعكاس قوة الدوري على سمعته لدى المنافسين، بسبب النجوم المحترفين الذين تستقطبهم الأندية السعودية، بجانب قوتها في المنافسة على مستوى دوري الأبطال، ولكن لا يجب أن يستكين اللاعبون لذلك”.

واستكمل الهريفي قائلًا: “المنتخب السعودي يعتمد كثيرًا على فرديات لاعبيه، ويجب أن يتطور كمنظومة فنية جماعية، وإعلامنا يضخم عمل رينارد بشكل مبالغ فيه، دون النظر لهامش التطور الذي يطرأ تحت إدارته الفنية للأخضر، رغم تميز أرقامه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نعم المنتخب السعودي في مجموعة حديدية، ولكن اليابان وأستراليا كانا يعانيانِ من تراجع في المستوى، في بدايك التصفيات إلى أنها تطورت بشكل ملحوظ في الجولات الأخيرة، مقابل توقف في التطور لدى الأخضر وهو ما أخشاه”.