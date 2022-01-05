شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم، في استضافة اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بجدة .

اجتماع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، يأتي برعاية سامية من حكومة #المملكة



آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.https://t.co/qlmNvXlgbv pic.twitter.com/XRqGEioEhk

— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) January 5, 2022

ورأس وفد الهلال الأحمر السعودي، رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسى، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة ومنسوبيها، بهدف تعزيز حضور المملكة العربية السعودية على الساحة الإنسانية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دائما على أن تكون بلاد الحرمين الشريفين يدًا سباقة بالخير إلى كل الأشقاء في مختلف ربوع العالم الإسلامي.

مستجدات تقديم المساعدات الإنسانية:

وبحضور أعضاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي وبمشاركة عضو اللجنة ممثل المملكة الدكتور محمد القاسم والمندوب الدائم للمملكة الدكتور صالح السحيباني ، بحث الاجتماع آخر المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة التطورات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما ناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة (بنغازي – ليبيا)، إحدى المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف إلى بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول المنظمة، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.