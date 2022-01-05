يتصدر الهلال قائمة أكثر الفرق حصولًا على ركلات ركنية ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يتصدر القائمة

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على 97 ركلة ركنية، يليه النصر بـ96 ركنية، وجاء النادي الأهلي في المركز الثالث بالقائمة، بعدما حصل على 88 ركنية.

وجاء الطائي في المركز الرابع بقائمة الأكثر حصولًا على ركنيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 79 ركنية، يليه فريق الفتح بـ73 ركلة ركنية، وحل نادي أبها خامسًا بـ72 ركنية.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الدور الأول، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 32 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، يليه الشباب بـ31 نقطة.

وتقدم النصر إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم الزعيم في المركز الخامس بـ24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء والرائد، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).