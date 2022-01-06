حسم نادي الهلال بطولة كأس السوبر السعودي بالفوز بنتيجة 4-3 في ركلات الجزاء الترجيحية على حساب الفيصلي، بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل منهما في شوطي الوقت الأصلي لـ المباراة.

ملخص مباراة الهلال والفيصلي

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لـ الفيصلي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ16 ثم عزز الفرنسي رومان أمالفيتانو بالهدف الثاني لعنابي سدير في الدقيقة الـ24.

وبعد ذلك نجح سالم الدوسري في تقليص الفارق للزعيم من ركلة Double Kick في الدقيقة الـ41 بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وشهد الشوط الأول طرد الحكم الهولندي داني ماكييلي، اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

الشهراني يتعادل

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب ياسر الشهراني هدف التعادل للزعيم بالدقيقة الـ54 بعد تمريرة جيدة من موسى ماريجا.

ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر السعودي

وحسمت ركلات الترجيح البطولة لمصلحة الزعيم بنتيجة 4-3 .