ذهب الهلال والفيصلي إلى ركلات الترجيح لحسم بطل كأس السوبر السعودي، بعد التعادل بين الفريقين في شوطي الوقت الأصلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ملخص مباراة الهلال والفيصلي

وكان نادي الفيصلي، أنهى الشوط الأول من مباراة الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي، متفوقًا بهدفين لهدف في مباراة مثيرة فنيًا.

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لـ الفيصلي من تصويبة قوية في الدقيقة الـ16 ثم عزز الفرنسي رومان أمالفيتانو بالهدف الثاني لعنابي سدير في الدقيقة الـ24.

وبعد ذلك نجح سالم الدوسري في تقليص الفارق للزعيم من ركلة Double Kick في الدقيقة الـ41 بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وشهد الشوط الأول طرد الحكم الهولندي داني ماكييلي، اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

الهلال يتعادل

وفي الشوط الثاني، سجل ياسر الشهراني التعادل لـ الزعيم في الدقيقة الـ55 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المالي موسى ماريجا.

ولم تتغير النتيجة ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.