أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في 2022، بعد ضمه عددًا من الصفقات؛ قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

30 لاعبًا في قائمة الهلال:

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمته الرسمية في 2022، وجاءت كالتالي؛ في حراس المرمى؛ عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله الجدعاني وأحمد آل جبيع.

ويتواجد في خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كل من، علي آل بليهي، محمد جحفلي، جامغ هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي وسعود عبدالحميد.

وضمت القائمة في الوسط كلًّا من؛ سلمان الفرج، مصعب الجوير، ميشيل ديلغادو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، جوستافو كويلار، محمد كنو، عبدالإله المالكي، ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري ومحمد القحطاني.

وشهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لعام 2020 تواجد 5 مهاجمين، وهم؛ صالح الشهري، عبدالله الحمدان، عبدالله ردف، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

كأس العالم للأندية 2021:

ويواجه الزعيم، الفائز من مباراة الجزيرة وبيري ممثل تاهيتي في الدور ربع النهائي، فيما يُلاقي الأهلي المصري فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وذلك وفقًا لما أسفرت عنه قرعة كأس العالم للأندية 2021.

وفي حالة خطف الزعيم لبطاقة التأهل سيصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).