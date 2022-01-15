حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال فوزًا مثيرًا على التعاون بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الهلال ضد التعاون:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكان التعاون أحرز هدفين من ركلتي جزاء عبر كل من الكاميروني تاوامبا والمولدوفي لوفانور هنريكي في الدقيقتين الـ 6 والـ24.

وعاد الزعيم للمباراة بإحراز هدفين عبر كل من محمد كنو وسالم الدوسري في الدقيقتين الـ30 والـ 45.

وفي الشوط الثاني، من عمر اللقاء، سجل المالي موسى ماريجا ثالث الأهداف لـ الزعيم بالدقيقة السابعة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

الزعيم رابعًا:

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 30 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.