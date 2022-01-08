كشف نادي الهلال آخر تطورات إصابة كل من محمد البريك وياسر الشهراني، وذلك بعد غيابهما عن تدريبات الأزرق اليوم السبت.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن الشهراني يُعاني من إصابة في العضلة الأمامية، بينما يُعاني البريك من إصابة في عضلة السابق.

الهلال يعود لتدريباته:

وكان لاعبو الأزرق استأنفوا تدريباتهم اليوم السبت، بعد الراحة التي حصلوا عليها أمس الجمعة، عقب تتويجهم بلقب كأس السوبر السعودي أول أمس الخميس على حساب نادي الفيصلي.

الزعيم يستعد لمواجهة الطائي:

ويستعد الزعيم لمواجهة فريق الطائي الثلاثاء المقبل في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الزعيم يتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 24 نقطة.