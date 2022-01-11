انتهت، منذ قليل، مباراة الطائي ضد الهلال ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحقيق الزعيم لفوز كبير برباعية دون رد.

الهلال يتقدم بثنائية مبكرًا

وبدأت مباراة الطائي ضد الهلال بشكل سريع، وحصل الزعيم على ركلة ركنية مررها لوسيانو فييتو للاعب ماثيويس بيريرا الذي لعبها عرضية، وسددها جانغ هيون سو لتهز الشباك عند الدقيقة الثانية.

وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقوة بعد الهدف، ونجح المالي موسى ماريغا في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية عند الدقيقة 18، قبل أن ينطلق اللاعب ذاته تسديدة قوية عند الدقيقة 22، إلا أنها ارتطمت بالقائم.

وكاد الطائي أن يهز الشباك بعد تمريرة خاطئة من مدالله العليان، ولكنها ذهبت خارج المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بتقدم الهلال بثنائية نظيفة.

الزعيم يواصل التفوق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الزعيم الضغط ونجح مدالله العليان في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 54 بطريقة رائعة بعد مراوغته أكثر من لاعب، ليقتحم منطقة الجزاء ويهز الشباك.

وعزز موسى ماريغا تقدم فريقه بهدف رابع عند الدقيقة 71 بتسديدة قوية، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الأزرق برباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 27 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه لقاء مؤجل مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الطائي عند 19 نقطة في المركز التاسع.