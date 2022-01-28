طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل حول أوكرانيا، وفقًا لخبر عاجل لسكاي نيوز عربية.

وقدمت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة طلبًا رسميًا إلى رئيسة مجلس الأمن السفيرة النرويجية مني يول، بعقد جلسة مفتوحة للمجلس حول أوكرانيا الاثنين المقبل.

وتتولي النرويج الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

ووجهت الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة مؤخرًا، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجومًا على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.