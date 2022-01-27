انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة اليابان ضد الصين ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بتقدم الساموراي بهدف دون رد.

اليابان ضد الصين

وبدأت مباراة اليابان ضد الصين المقامة على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، حيث ضغط أصحاب الأرض أملًا في تسجيل هدف مبكر، قبل أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 13.

وحصل الساموراي على ركلة جزاء نفذها يويا أوساكو بنجاح عند الدقيقة 13، واستمرت محاولات المنتخبين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر منتخب الصين الأول لكرة القدم بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة في التصفيات المونديالية

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب اليابان الأول لكرة القدم المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته بالتصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة، فيما تقع الصين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ضد نظيره فيتنام الآن، وتشير النتيجة إلى تقدم الكنغر برباعية، فيما يحل المنتخب العماني ضيفًا على السعودية في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.