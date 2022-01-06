تعرض المواطن عبدالله اليزيدي لتجربة صعبة كاد أن يفقد فيها حياته، وذلك بعد توقف وظائف جسده الحيوية عن العمل لمدة 55 ثانية، إثر حادث مروري.

فيديو | بعد توقف علامات جسمه الحيوية 55 ثانية وتشخيصه بالشلل.. عبد الله اليزيدي يقف على قدميه#الراصد pic.twitter.com/hxGTtXavMN

— الراصد (@alraasd) January 5, 2022

حادث صعب:

وكشف اليزيدي خلال تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أنه عقب تعرضه لحادث مروري حاول أحد الأشخاص إخراجه من السيارة، لكنه لم يكن متخصصا ما أدى لإصابته بشكل بالغ في ظهره، واكتشف فيما بعد إصابته بشلل نصفي.

توقف الوظائف الحيوية:

وتابع أنه عند نقله إلى مدينة الملك فهد الطبية، تبين أن جميع وظائفه الحيوية توقفت لمدة 55 ثانية، وهو ما يعني أنه توفي في أعقاب توقف وظائفه الحيوية عن العمل، مشيراً إلى أنه يعالج منذ أكثر من 4 سنوات، وأنه يتمكن حالياً من الوقوف على ساقيه.