‏أكدت وكالة الأنباء اليمنية، أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًا على محطة وقود في عسيلان بشبوة

‏وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن 4 قتلى سقطوا على الأقل في قصف الميليشيات لمحطة الوقود في عسيلان.

ميدانيًا، تمكنت قوات ألوية العمالقة، من السيطرة على مفرق الدهولي بوابة بيحان، وسط خوضها معارك شرسة مع المليشيات الحوثية، حيث أطلقت الألوية عملية عسكرية لتحرير مديرية بيحان الأعلى مع تقدم على مختلف المحاور بمحافظة شبوة، من أيدي مليشيات الحوثيين، وذلك في سادس أيام عملية “إعصار الجنوب”.

عشرات القتلى بصفوف الحوثي

وأكدت ألوية العمالقة سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين في معارك غرب شبوة.

وذكرت مصادر أنه من المتوقع أن تتوج ألوية العمالقة الجنوبية انتصاراتها بالهجوم على معسكر “اللواء 19 مشاة”، ومدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، وفي محور آخر التوجه صوب مدينة عين لتطهير آخر معاقل الحوثيين في شبوة على حدود محافظتي مأرب والبيضاء.