تنطلق غدًا الاثنين 24 يناير 2022 م في التاسعة صباحًا عملية التصويت في انتخابات مجلس غرفة أبها (1443-1447هـ)، التي تستمر حتى التاسعة من مساء الأربعاء المقبل 26 يناير 2022 م ، تحت إشراف وزارة التجارة ووفقًا لنظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

المشاركة في انتخابات غرفة أبها

من جانبه دعا الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران رجال وسيدات الأعمال بمنطقة عسير للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد للغرفة، ومؤكدًا على أن التصويت سيكون إلكترونيًا على مدار الساعة.