قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، اليوم الجمعة استدعاء لاعب النصر، علي لاجامي وذلك للانضمام لمعسكر الأخضر المسافر إلى اليابان، لمواجهة المنتخب الياباني في تصفيات كأس العالم 2022.

علي لاجامي لم يخض أي لقاء دولي من قبل

ولم يلعب لاجامي مدافع النصر، أي لقاء دولي من قبل مع المنتخب السعودي، بينما خاض 11 مباراة فقط مع النصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما لعب مباراتين في دوري أبطال آسيا التي بلغ فريقه دور نصف النهائي نسخة 2021.

الأخضر يهزم عمان بصعوبة

وكان الأخضر نجح في تحقيق فوز مهم مساء أمس الخميس على حساب منتخب عمان بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو.