انطلق- قبل قليل- التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” في المنطقة الشرقية.

ينطلق التمرين التعبوي المشترك، إنفاذاً لتوجيهات قادتنا،، بهمّة تجمعنا وعزيمة توحدنا،، https://t.co/9dbOicXBFE

— عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) January 15, 2022

تعزيز أواصر التعاون:

ويستهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، في المجال الأمني، بالإضافة إلى رفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية، لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة.

التصدي لجميع التهديدات:

كما يستهدف التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.