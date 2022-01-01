انطلق اليوم معرض نقوة في منطقة “واجهة الرياض”، إحدى مناطق موسم الرياض في أول أيامه لاستقبال الزوار من مختلف المهتمين بالمنتجات العالمية في: عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي، ويعكس المعرض تجربةً مميزةً تجمع اهتماماتٍ مختلفة، لتتيح لأصحاب العلامات التجارية الواعدة فرصة تقديم علاماتهم التجارية للزوار.

ويقدِّم المعرض أساليبَ متعددةً للتسوق وعرض سلع تعتمد في معظمها على التكنولوجيا التفاعلية، وهو أكثر ما يمنح المعرض تجربةً استثنائيةً وأكثر ذكاءً.

