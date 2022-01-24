انطلقت صباح اليوم فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي العراقي” الذي يهدف إلى الدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تشهد تقدماً في جميع الأصعدة.

وقال وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد القصبي ماجد القصبي : ” إن صغار المستثمرين يجهلون الفرص الموجودة لدى البلدين “.

وأضاف ماجد القصبي “أن الممكنات الموجودة لتنمية العلاقة بين البلدين في أحسن فرصها”.

فرص استثمار واعدة

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إن الملتقى يؤكد على عمق الروابط السعودية العراقية.

وتتضمن أجندة الملتقى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة مشروعات رؤية 2030، كما أن جدول أعمال الملتقى يتضمن الكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصاً في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة، وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.

فيديو | رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي: نحرص على تطوير العلاقات التجارية مع #العراق#الإخبارية#ملتقى_الأعمال_السعودي_العراقي pic.twitter.com/SWSapQ1aH6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2022