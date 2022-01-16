أكدت مها عجاج، المهتمة والباحثة في علوم الطاقة والوعي، أن طاقة الأنوثة أكثر قدرة على الاستقبال، وبالتالي المرأة أكثر تأثيرًا من الرجل.

مها عجاج – مهتمة وباحثة في علوم الطاقة والوعي:

طاقة الأنوثة أكثر قدرة على الاستقبال، وبالتالي المرأة أكثر تأثيرا من الرجل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gYPGRCZt9I

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2022

الشاكرات:

وأضافت عجاج خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن موضوع “الشاكرات” ليس علم وليس له علاقة بالعقيدة والأحجار الكريمة لها طاقة وتؤثر مثلما يؤثر الذهب على الرجال.

وتابعت أنه يمكن التعرف على فكرة الشاكرات أولًا قبل أن يربطها البعض بالعقائدية أو غيرها، مشددةً على أن لكل شيء سببًا وهناك طاقة للهواء والماء والحجر الكريم له كذلك طاقة وتؤثر.