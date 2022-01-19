أكد علي فطوم، الباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية، أن متحور أوميكرون غير قادر على دخول الرئة وإصابتها بما كان متعارفًا عليه في المتحورات السابقة، التي كانت تسبب مشاكل كبيرة في الرئة قد تصل إلى التليف الكامل.

الباحث في علوم الأمصال علي فطوم: "أوميكرون" غير قادر على دخول الرئتين.. والتطعيم بجرعة معززة رابعة ليس واقعيا#العربية pic.twitter.com/0GovDBDg5r

— الصحة/كورونا (@AlArabiya_Seha) January 19, 2022

إصابة الجهاز العلوي:

وفال فطوم خلال تصريحات إلى قناة العربية، اليوم الأربعاء، إن أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط ويتكاثر وينتشر بصورة سريعة للغاية، مشيرًا إلى أنه لا يسبب مضاعفات صحية خطيرة لدى أولئك الذين حصلوا على التطعيمات المضادة لكورونا.

الجرعة الرابعة:

ولفت الباحث إلى أن الحديث عن جرعة معززة رابعة لا يمت للواقع بأي صلة، وليس له علاقة بعلم المناعة.