أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الاثنين، عن إصابة لاعب وسطه، البرتغالي دانيلو بيريرا بفيروس كورونا ليكون خامس لاعب في الفريق يُصاب بالفيروس مؤخرًا.

5 إصابات في وقت قصير لـ باريس سان جيرمان

وجاء ذلك بعدما أعلن النادي الباريسي أمس الأحد، إصابة كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني خوان بيرنات ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو واللاعب الفرنسي ناثان بيتومازالا بفيروس كورونا.

ويخضع اللاعبون الخمسة لفترة عزل صحي في الفترة الحالية، حيث سيغيب الخماسي عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون الأحد المقبل في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراتي الذهاب والإياب بدوري الأبطال

جدير بالذكر أن النادي الباريسي سيواجه ريال مدريد في مباراتي الذهاب والإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض البي إس جي مباراة الذهاب ضد ريال مدريد يوم 15 فبراير المقبل على ملعب حديقة الأمراء في فرنسا، ثم تُقام مباراة العودة يوم 9 مارس في ملعب ” سانتياجو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرغب النادي الباريسي في المضي قدمًا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.