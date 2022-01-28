أعرب الممثل السوري ​باسل خياط​ على سعادته بتواجده بين كوكبة من النجوم في حفل ​joyawards​، الذي أقيم مساء أمس الخميس بالرياض، مشيدًا في نفس الوقت بتنظيم الحفل، وموجهًا الشكر للقائمين عليه.

باسل خياط سعيد بوجوده في joyawards:

وشارك خياط بمقطع فيديو له من الحفل، على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “تشرفت بوجودي في حفل joyawards في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية حفل مبهر في تنظيمه وفعالياته.. حفل عالمي المستوى بامتياز، كل الشكر لصناع الترفيه والقائمين عليه ولكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل”.

حفل JoyAwards:

يذكر أن حفل JoyAwards أقيم ليلة أمس لتكريم رواد الفن والترفيه في السعودية والعالم، حيث حصل الفنان عبدالمجيد عبدالله على جائزة صناع الترفيه الفخرية، فيما فاز الفنان يعقوب الفرحان بالجائزة الأولى في فئة المسلسلات عن دوره في مسلسل رشاش، وحصدت الممثلة إلهام علي الجائزة الثانية في نفس الفئة عن مسلسل اختطاف، فيما حصل فايز بن جريس على جائزة أفضل وجه جديد عن دوره في مسلسل رشاش.

كما فاز كل من ماجد المهندس ونانسي عجرم وأصالة بجوائز المسابقة في فئة الموسيقى، وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة فئة السينما، وهي نفس الفئة التي تم فيها تكريم الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص.