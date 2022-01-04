أعلنت بلدية محافظة أحد رفيدة عن عزمها توزيع منح الأوامر السامية لعدد 136 مواطنًا يوم الاثنين بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 31 يناير 2022م.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني بأن من لديه أمر سامٍ التوجه لمقر البلدية في الموعد المحدد، وأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية، وذلك في قاعة مسرح البلدية بالمبنى الرئيسي على طريق الملك عبدالله.

وأضاف “أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوّله بذلك، مؤكدًا أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجل عليها رقم الجوال.