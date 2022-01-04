السحب بالقرعة العلنية بمسرح البلدية
وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني بأن من لديه أمر سامٍ التوجه لمقر البلدية في الموعد المحدد، وأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية، وذلك في قاعة مسرح البلدية بالمبنى الرئيسي على طريق الملك عبدالله.
وأضاف “أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوّله بذلك، مؤكدًا أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية، مسجل عليها رقم الجوال.
التقيد بالإجراءات الإحترازية أثناء الحظور
أسماء أصحاب المنح كالتالي:
عبدالعزيز محمد تويم التويم
عبدالله سعيد جبران آل جبهان القحطاني
خالد بن سعد ناصر الراسي
مهدي بن سعد ناصر الراسي
ناصر بن سعد ناصر حسين الراسي
أمل بنت عبدالرحمن علي سعيد أبو حاصل
مريم بنت محمد سعيد آل ثقفان القحطاني
مهرة بنت عازب علي محمد
فايز بن مفلح سالم المسردي
عبدالله بن بادي بن سالم السعدي البيشي
سعيد علي شايع آل ملفي القحطاني
ملوح بن علي شايع آل ملفي القحطاني
شفيا بن عبدالرحمن علي الحرملة
هادي بن رفعان مهدي صمعة
ظافر بن مسعود مبارك القحطاني
مسعود بن مبارك محمد القحطاني
سعيد بن محمد عائض آل مغامر القحطاني
مسفرة بنت محمد علي
حمساء بنت محمد مبارك عبيد القحطاني
شايع بن فلاح فالح المسردي القحطاني
عبدالهادي بن عبدالله عيـد المسردي القحطاني
جمعه بنت مفرح علي
أمينة بنت سعيد سعد حسين هادي القحطاني
هدى بنت سعد سعيد القحطاني
رزقة بنت مسفر حمود آل حمود
دشن بن زايد هادي آل ناصر
ناصر بن ضبان مسفر آل غازي القحطاني
خزام بن مبارك علي المزراقي الشهراني
مفلح بن ناصر على المزراقة
سناء بنت مسعود عوير دليم
حسين بن معيض علي آل عايض بن دليم
شديد بن ظافر معيض آل جميح
سعيد بن محمد هادي آل زربة القحطاني
بدرية بنت مفرح هادي الوافدي
سالمة بنت سعيد ظافر آل جشمة القحطاني
قبلان بن سعيد محمد آل زربة القحطاني
شعفة بنت معيض بشير القحطانية
دهيم بن مسفر دشن آل ملحان القحطاني
مسعود بن جابر عايض آل سعود القحطاني
حجة بنت ظافر عظيمان القحطاني
نورة بنت محمد علي دبيس
جميلة بنت عبدالرحمن علي سعيد القحطاني
منى بنت محمد عبدالهادي القحطاني
هدباء بنت عبدالله سعيد العبدالله
منيرة بنت سعيد علي سعيد أبو حاصل
نفلا بنت هادي عائض حمد آل درع
شايع بن عائض سعيد آل حموض القحطاني
بطي بن فهد حسين آل العبد القحطاني
حسن بن فهد حسين آل العبد القحطاني
محمد بن فهد حسين آل العبد القحطاني
فلوة بنت مسعود شائع القحطاني
جملا بنت حسين علي القحطاني
مهرة بنت حسن حسين آل فايع
محمد بن سعيد حسين آل عازب
محمد بن احمد حامد آل مسرع العامري
يحيى بن محمد سعيد آل سالم
عائض بن سعد خزام آل حويزي
ظافر بن دهيم محي المشعلي
فهد بن حمد حسن آل عمشاء القحطاني
محمد بن عبدالله رباع الحبابي
قليل بن مسلي فهد القحطاني
حية بنت عبدالله سعيد القحطاني
محمد بن حسن علي جبعان
زياد بن ناصر علي أبو حاصل القحطاني
لطيفة بنت محمد علي محمد دبيس
عائشة بنت علي محمد القحطاني
عبدالكريم بن سعيد محمد آل تومان القحطاني
بندر بن عبدالوهاب سعيد آل الشيخ
زهرة بنت سعيد سالم آل مضحي
طارق بن محمد أحمد الحفظي
فهد بن عامر مسفر السعدي القحطاني
هدى بنت موسى عبدالله القحطاني
نورة بن مريع سلمان القحطاني
عمر بن أحمد فائع العاطفي عسيري
محمد بن سفر فهد مقبل
خلود بنت ناصر سعيد شريم الشهراني
حصة بنت علي ناصر السدرة
يحيى بن عبدالهادي صالح بحير
حسن بن محمد عبود عضيب
عبدالمحسن بن محمد عبود عضيب
سيف بن عامر مسفر السعدي القحطاني
مفلح بن ناصر حسين الراسي
جوهرة بنت علي عبدالله آل كعبان
زينه بنت حسين حمد القحطاني
محمد بن حسين جابر آل همله
حسين بن ناصر ناصر آل غازي
عائشة بنت عواض سعيد مشبب
شاهرة بنت عبدالرحمن محمد زاحم
عبدالعزيز بن سعيد علي أبو حاصل
سعيد بن محمد متعب القحطاني
علي بن مفلح ناصر الراسي
ناصر بن مفلح ناصر الراسي
عبدالله بن سعد عبدالله القحطاني
محمد بن سعيد عبدالله علي القحطاني
منيرة بنت علي فهد القحطاني
دلال بنت عائض سعيد الطفاح
سعدى بنت منصور سعيد القحطاني
فيصل بن سعيد ناصر المرشان القحطاني
زملة بنت جار الله محمد آل حسن
عبدالرحمن بن سعيد جابر العليلي المالكي
سلطان بن صالح صالح مخرب
صالح بن راشد عتيق العتيق
أماني بنت عبدالله علي سعيد عايض
أمل بنت عبدالكريم محمد العنزي
زهراء بنت علي حسن القحطاني
ناصر بن علي منصور آل عبود القحطاني
مسفر بن ناصر علي الحبابي
ظبية بنت سعد سعيدان القحطاني
غصينة بنت حمد هادي الحبابي
شاهرة بنت سعيد عبدالله آل بكرة
يحيى بن عبدالله سعيد القحطاني
عبدالله بن محمد عبدالله آل عمر القحطاني
فاطمة بنت عبدان علي الجحرش
شايع بن عايض مشبب آل مريح القحطاني
نورة بنت عايض مشبب القحطاني
ظافر بنت علي حسين القحطاني
موسى بن يحيى فرحان العمري الفيفي
زملة بنت علي عايض آل زرعة
مشبب بن مقيت هادي آل سلمان القحطاني
مفلح بن محمد مناع آل مناع
هيلة بنت محمد شايع القحطاني
ابتسام بنت مانع مشهور القحطاني
خلود بنت ناصر مشهور القحطاني
سالمة بنت حيان رافع التليدي
سعد بن حسين هادي القحطاني
سعود بن محمد علي دبيس
سعيد بن مانع مشهور القحطاني
سلطان بن ناصر بطيحان القحطاني
محمد بن سعيد علي أبو حاصل
محمد بن عبدالله عيد القحطاني
محمد بن مانع مشهور القحطاني
ناصر بن مشهور ناصر القحطاني
سلامة بنت أحمد محمد المالكي
مشبب محمد عايض آل سعيد القحطاني
عبدالله علي بن سعيدان القحطاني
حصة بنت محمد بن ناصر القحطاني
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