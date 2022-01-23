كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني سوف يستدعي المهاجم ماريو بالوتيلي لاعب فريق أدانا ديمير سبور التركي لتمثيل المنتخب الإيطالي بعد غياب دام أكثر من 3 سنوات.

وسيواجه المنتخب الإيطالي منتخب مقدونيا الشمالية وفي حال الفوز، سيواجه الفائز من مباراتي تركيا والبرتغال، وذلك في ملحق أوروبا المؤهل لـ كأس العالم 2022.

سبب التفكير في استدعاء بالوتيلي

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر “تويتر” أن مانشيني يستعد للإعلان قريبًا عن استدعائه للمهاجم الإيطالي صاحب الأصول الغانية لتمثيل الأتزوري في المباريات المقبلة لـ إيطاليا في ملحق كأس العالم 2022.

وجاء ذلك بسبب تراجع مستوى المهاجم شيرو إيموبيلي بجانب قلة خبرة كل من جيانلوكا سكاماكا وجياكومو راسبادوري.

ونجح بالوتيلي في التألق مع فريق ديمير سبور مؤخرًا حيث سجل 7 أهداف في 18 مباراة في الدوري المحلي.

مسيرة بالوتيلي

وكان المهاجم الإيطالي صاحب الـ31 عامًا، لعب من قبل لأندية ميلان وإنتر ميلان وساسولو في إيطاليا بجانب تمثيله لناديي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، وشارك مع المنتخب الإيطالي في بطولة كأس أمم أوروبا عام 2012 حيث وصل منتخب إيطاليا إلى الدور النهائي في تلك النسخة، لكنه خسر اللقب أمام المنتخب الإسباني.

جدير بالذكر أن بالوتيلي كان غاب عن تميل منتخب إيطاليا في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، التي تُوج بها المنتخب الإيطالي على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية.