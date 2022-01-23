ظهر اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس بشكل مميز مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر قائمة مميزة.

بانايوتيس الأكثر صناعة للأهداف

وخطف بانايوتيس صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، بعدما نجح في صناعة 9 أهداف بعد نهاية الجولة الـ18.

وتراجع كورونادو إلى المركز الثاني برصيد 8 أهداف، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا، فيما صنع نجم فريق الرائد، أحمد الزين 6 أهداف، بالتساوي مع نجم نادي ضمك، عبدالله العمار.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغزيان أليوسكي من صناعة 5 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع نجم نادي الاتحاد، البرازيلي برونو هنريكي، ومهاجم فريق الاتفاق، المغربي وليد أزارو.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا ب،24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.