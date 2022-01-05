ظهر الأرجنتيني إيفر بانيغا بشكل مميز مع الشباب خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا الأكثر صناعة للفرص

ويتصدر بانيغا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 44 فرصة، يليه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير بـ42 تمريرة، ثم نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو صاحب الـ40 تمريرة.

ويحتل نجم فريق الباطن، يوسف الجبلي المركز الرابع في القائمة برصيد 33 فرصة، ثم نجم نادي الاتفاق، التونسي نعيم سليتي بـ32 تمريرة، وقام كل من ثنائي الأهلي، عبدالرحمن غريب وإغزيان أليوسكي بصناعة 31 تمريرة.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الدور الأول، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 32 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، يليه الشباب بـ31 نقطة.

وتقدم النصر إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع ضمك، ثم الهلال في المركز الخامس بـ24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيحاء والرائد، وحل الطائي ثامنًا برصيد 19 نقطة، يليه أبها بـ18 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 17 نقطة.

وجاء الفتح في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي والفيصلي، ثم التعاون برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع الباطن، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.