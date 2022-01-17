واصل الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه مع نادي الشباب، ليكون من أبرز اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

بانيغا الأكثر صناعة

وينفرد بانيغا بصدارة قائمة الأكثر صناعة للفرص بعد نهاية منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 فرصة، يليه التونسي سعد بقير، حيث صنع 44 فرصة مع أبها.

ويحتل نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو المركز الثالث في القائمة برصيد 40 فرصة، ثم نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب بـ37 فرصة، يليه كريستيان كويفا الذي صنع 34 فرصة مع الفتح.

ونجح نجم فريق التعاون، أليخاندرو روميرو في صناعة 33 فرصة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع نجم نادي الباطن، يوسف الجبلي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ17 كالتالي؛ الاتحاد يتصدر بـ38 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الشباب، ثم النصر برصيد 32 نقطة، يليه الهلال بـ30 نقطة.

وحل ضمك خامسًا برصيد 29 نقطة، يليه الرائد بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء وأبها، ويتواجد النادي الأهلي في المركز التاسع بـ19 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والطائي.

ويقع الفتح في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع التعاون، ثم الفيصلي برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة عن الباطن، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.