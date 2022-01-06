هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه حاول منع الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، عبر تشجيع اقتحام الكابيتول، مشددًا على ضرورة عدم تكرار هذا الحدث على الإطلاق.

بايدن يهاجم ترامب

وقال بايدن، خلال كلمة ألقاها في مبنى الكابيتول بواشطن، بمناسبة مرور عام على اقتحام مبنى الكابيتول، الذي يضم مقر الكونجرس الأمريكي من طرف أنصار ترامب: “في هذا المكان المقدس، هوجمت الديمقراطية، قبل عام، كما أن إرادة الشعب كانت تحت الهجوم، وواجه الدستور أكبر تهديد له”.

وأضاف: “الرئيس (يقصد ترامب) لم يخسر الانتخابات بل حاول أن يمنع الانتقال السلمي حين اقتحمت تلك العصابات مبنى الكابيتول، لكنهم أخفقوا. ولا ينبغي أن يحدث ما حدث مرة أخرى”.

وأردف بايدن: “شاهدنا رئيسًا سابقًا يجمع العصابات وهو يجلس في البيت الأبيض ويراقب كل شيء على التلفاز ولم يفعل أي شيء في الوقت الذي كانت حياة الناس معرضة للخطر”.

تمرد مسلح

ووصف الرئيس الأمريكي ما جرى بأنه تمرد مسلح، وأن الجناة لم يسعوا لتثبيت إرادة الناس، لكن لسلبهم إياها، ولم يسعوا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار بايدن إلى إصابة أكثر من 140 ضابط شرطة جراء الهجوم وتعرضهم لهجمات شديدة العنف، مشيرًا إلى شهادة أحد أفراد الشرطة بأن ذاك اليوم كان مثل معارك العصور الوسطى.

اقتحام الكونجرس

وفي يناير 2021، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلامًا مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

ودعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها، قبل أن يعلن ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة.