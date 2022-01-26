قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

لا نية لإرسال قوات:

لكن الرئيس الأمريكي أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وقال بايدن للصحفيين: “لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا”.

وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضًا من 8500 جندي أمريكي وُضعوا في حالة تأهب.

طائرة عسكرية في كييف:

وهبطت طائرة أمريكية تحمل عتادًا عسكريًّا وذخائر في كييف أمس الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة: “شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية. واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة”.