بحث نائب وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون مع وزير الدفاع الصيني في اجتماع عبر الاتصال المرئي.

لقاء نائب وزير الدفاع

وقال الأمير خالد بن سلمان : بتوجيه من سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت عبر الاتصال المرئي مستشار الدولة وزير الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه، استعرضنا خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين بلدينا الصديقين، وسبل التعاون الثنائي في المجال الدفاعي والعسكري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضور رئيس هيئة الأركان العامة

وقد حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن مسفر بن سويلم آل غانم، والمدير العام لمكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ومدير إدارة التعاون الدولي المكلف العميد البحري الركن سعد بن محمد الشهري.

كما حضر اللقاء من الجانب الصيني رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سي جيوي، ونائب رئيس مكتب التعاون الدولي بوزارة الدفاع الوطني اللواء جين سونغ يانتشاو.