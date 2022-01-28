انطلق مساء أمس حفل تكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والرياضة، تحت شعار Joy Awards، بالعاصمة الرياض.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ يكرم الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله عن جائزة صناع الترفيه الفخرية 👏@Turki_alalshikh @Abdulmajeed6531 @RiyadhSeason pic.twitter.com/fqHLzWVRQl

— Rotanalive (@RotanaLive) January 27, 2022

وشهد الحفل حضور كوكبة كبيرة من المسؤولين، على رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، ومن أبرز النجوم الذي حرصوا على الحضور، محمد عبده، محمد حماقي، وأحلام.

وقدمت الحفل الإعلامية وفاء الكيلاني، التي عبرت عن سعادتها بتقديم الحفل، وشاركها التقديم ياسر القحطاني، وتم منح الفنان يعقوب الفرحان جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات.

ويعتبر الحفل حدثًا فنيًا ترفيهيًا جامعًا تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة “موسم الرياض”، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.