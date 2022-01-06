يبدأ اليوم الخميس، إدراج والتداول على أسهم شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات في سوق نمو.

حدود التذبذب السعرية:

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية صعوداً ونزولاً 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند صعودا ونزولا 10%.

سعر الطرح النهائي:

وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 110 ريالات للسهم الواحد وبنسبة تغطية بلغت 19.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، علما أن الشركة تعتزم طرح 20% من أسهمها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات تأسست عام 2016 وهي تختص في مجال الحلول التقنيّة والأنظمة الأمنيّة.

وتقوم الشركة باستيراد وتركيب وتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود وأنظمة الإنذار ضد السرقة وبوابات الكشف عن المعادن ولديها مصنع يقوم بتصنيع بعض منتجاتها.