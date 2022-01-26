تستعد مدن شمال المملكة في استقبال موجة باردة قادمة من الأردن، والتي تشهد تساقطًا للثلوج خلال هذه الفترة.

تساقط الثلوج على الأردن

وتداول مغردون مقاطع فيديو توثق تساقطًا كثيفًا للثلوج على عدة مدن بالمملكة الأردنية، في منطق البتراء والشوبك والنقب، وهو إعلان بقرب تساقط الثلوج على شمال المملكة نظرًا لقربها وتأثرها بدول الجوار كالأردن وسوريا ولبنان، وهو ما يعرف بالزائر الأبيض.

وفي وقت سابق قال متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن مناطق المملكة الشمالية هي أولى المناطق تأثرًا بالكتل الهوائية وموجة الأردن الباردة وتساقط الثلوج، نظرًا لكونها قادمة من الشمال.

وأضاف القحطاني، في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: “مناطق المملكة الشمالية هي أولى المناطق تأثرًا بالكتل الهوائية الباردة وتساقط للثلوج كون الموجات المؤثرة على المملكة هي قادمة من الشمال ولذلك نلاحظ الدول الشمالية للمملكة كالأردن وسوريا ولبنان وتركيا هي الأكثر تأثيرًا على المناطق الشمالية”.

وتابع متحدث الأرصاد: “هذه المناطق التي تتأثر بشكل أقوى مما هو عليه في المملكة؛ ولكن المعلومات والظواهر الجوية لا تعترف بالحدود الجغرافية ونحن نتأثر كما يتأثر العالم والدول المحيطة بنا”.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، الرياض وأجزاء من شمال شرق المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة قد تكون ثلجية على مناطق تبوك والحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية من الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الأجزاء الشمالية من الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة ليلًا، وجنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة نهارًا، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.