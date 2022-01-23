كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، تفاصيل حالتها الصحية، وذلك عبر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تطلب منكم الدعاد لها بالشفاء.. قبل قليل الفنانة بدرية احمد وعبر حسابها 🤲🏻#ترجيتك_تروف_بحال #السعودية pic.twitter.com/OhAmYVwM07

— فوزي صادق (@FawziSadeq) January 22, 2022

بدرية أحمد على سرير المرض

وأطلت بدرية أحمد على متابعيها وجمهورها عبر مقاطع فيديو عبر حسابها بتطبيقي سناب شات وتيك توك ظهرت فيهما وهي في حالة صحية سيئة من على السرير الأبيض داخل المستشفى ويتدلى أنبوب الأنف على وجهها، الأمر الذي أقلق معجبيها.

وقالت: “قالوا كورونا.. سويت فحص ما في كورونا.. عندي بكتيريا في الصدر”.

وفي فيديو آخر كشفت أن البعض قال إن حالتها كورونا ولكنها ليست كورونا، وهو ما أصابها بتعب نفسي قبل أن يكون الألم في جسدها، وطلبت من الجمهور الدعاء لها.

من هي بدرية أحمد؟

بدرية أحمد ممثلة إماراتية بدأت مشوارها الفني عام 1990 في مسلسل سيف نشوان، وفي عام 1993، ظهرت في مسلسل صواري الليل، وفي عام 1994 ظهرت في مسلسل أولاد بو جاسم ومن ثم تتالى ظهورها بعدد كبير من المسلسلات وعلى مدى السنوات التالية.

في عام 2016، ظهرت في مسلسل خيانة وطن وهو مسلسل درامي إماراتي مستوحى من رواية ريتاج لحمد الحمادي، وفي عام 2017، أدت دورًا في مسلسل على قد الحال والبرنامج الديني خطوات الشيطان.

ابتعدت عن الشاشة وتقديم أعمال جديدة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد آخر أعمالها في 2018 في مسلسل “خطوات الشيطان” 2018، ومسرحية “سناب شاتية”.