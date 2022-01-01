حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بديل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في ظل اقترابه من الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد يضم مبابي في صيف 2022:

ويرغب ريال مدريد في ضم النجم الفرنسي صاحب الـ23 عامًا كصفقة انتقال حر في صيف 2022، بعدما فشل الريال في ضمه صيف 2021.

ريتشارلسون البديل الأنسب:

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن باريس سان جيرمان يفكر في ضم البرازيلي ريتشارلسون مهاجم إيفرتون الإنجليزي ليكون بديلًا لـ كيليان في الموسم المقبل.

ويريد باريس سان جيرمان ضم ريتشارلسون ليكون بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وكان كيليان انضم لـ صفوف باريس سان جيرمان في عام 2018 قادمًا من نادي موناكو الفرنسي.