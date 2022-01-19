يشكل لاونج برادوكس إضافةً استثنائيةً في بوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض، حيث يجمع بين أنواع الخيارات الترفيهية في مجالات الموسيقى وألوان القهوة المنتمية إلى ثقافات عالمية متنوعة.

ويتميز اللاونج التابع لموفي سينما التي تعد أكبر وجهة سينمائية على مستوى المملكة والمنطقة بواجهته الترفيهية الفريدة من نوعها، إضافةً إلى خياراته الغذائية المتنوعة، إذ يحتوي على أنواع المأكولات المحلية والعالمية، ومختلف المشروبات المتوافقة مع رغبات الزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

مزايا لاونج برادوكس

ويضم “برادوكس” مسرحًا متكاملًا يحوي عددًا من الأنظمة الخاصة بالأجهزة الصوتية الاحترافية التي تسهم في استمرارية العروض الموسيقية الحية المقدمة عبر عدد من الفرق اللاتينية، وأخرى أوروبية من دول اليونان وروسيا، إضافةً إلى الموسيقى العربية التي يؤديها عدد من المواهب السعودية في المجالات الفنية.

وتتشكل مرافق اللاونج الفريد من 5 غرف “كاريوكي” مجهزة بأحدث الأنظمة الاحترافية والفنية، وتتيح للزوار تجربةً غنائيةً ممتعةً بطريقة الدويتو والمجموعات، إضافةً إلى الأداءات الشخصية.

ويستمتع الزوار بمشاهدة العروض الموسيقية على مسرح اللاونج يوميًّا من الساعة 9 مساءً، لغاية 12 صباحًا، ويتسع اللاونج لنحو 160 زائرًا يوميًّا، في أجواء شتوية رائعة، وجلسات خارجية مطلة على النافورة الراقصة.

فعاليات بوليفارد رياض سيتي

وتعد منطقة بوليفارد رياض سيتي، (Boulevard Riyadh City) واحدةً من أهم الوجهات الترفيهية في موسم الرياض، وإحدى أكبر الفعاليات الترفيهية على مستوى المملكة، تقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وانطلقت فعالياتها جزئيًّا في 21 أكتوبر 2021م، وكان افتتاحها الكبير في 1 نوفمبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، مراكز الألعاب العالمية، المطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.