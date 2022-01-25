تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يقيم نادي سباقات الخيل، يوم الخميس القادم، حفل كأسَي خادم الحرمين الشريفين والخيالة السعوديين المتمرنين.

الملك سلمان ينيب أمير الرياض

وأناب -أيَّده الله- صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لحضور الحفل وتتويج الفائزين.

وقد خُصِّص شوط لخيل الإنتاج المحلي وشوط مفتوح الدرجات، خلال جولة السباقات رقم 75 في الشوطين الثامن والتاسع على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزة السباق لكل شوط مليون ريال ونصف مليون ريال.

وستشهد الأمسية ضم شوط مخصص للمنافسة على “هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين” في نسختها التاسعة والعشرون التي سيتنافس عليها 18 خيالاً على مسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 120 ألف ريال، بالإضافة إلى الهدية العينية لصاحب الجواد الفائز.

أقوى سباقات الخيل السعودية

وتعد البطولة من أقوى سباقات الخيل السعودية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل ملَّاك ومدربي الخيل، مما يحفزهم على الاستعداد المبكر والمكثف من خلال اختيار وتدريب خيل تحمل في رصيدها ما يؤهلها للفوز في بطولتين غاليتين ومهمتين. ومما تتميز به نسخة هذا العام هو أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لشوط المفتوح سيحصل على بطاقة تأهل لكأس السعودية في نسخته الثالثة التي ستقام في فبراير 2022م.

ويأتي هذان الكأسان الغاليان حاملين اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وهي بطولة يحرص كل منسوبي الوسط الفروسي المشاركة بها والفوز بلقبها الثمين. وتشهد البطولة تاريخًا وأمجادًا كبيرة، حيث حققها في عامها الأول عام 1437هـ كل من: “الملتحم” في فئة الإنتاج لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، و”تلتكست” في فئة المستورد للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بينما تُوِّج بآخر ألقابها العام الماضي للخيالة السعوديين المتمرنين، الجواد “موضون” لإسطبل ذيب المراقيب، وجاء الثلاثة الأوائل: الخيالة محمد سليمان وأحمد الطيار ونواف العنزي.

كما تُوِّج بكأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد “البذالي ” لإسطبل الأمير فيصل بن خالد، وفاز الجواد “كاربلانكو” لإسطبل سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس خادم الحرمين الشريفين لشوط مفتوح الدرجات لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز.

كأسا خادم الحرمين الشريفين

وتعبر “كأسَي خادم الحرمين الشريفين” عن اهتمام قادة الوطن الشامخ بالخيل؛ لما تمثله من معانٍ سامية وبطولات خالدة لفرسان المملكة الذين لعبوا أدواراً عظيمة في توحيدها على ظهور الخيل، واعتزازاً بهذه الأرض المباركة في موطن الخيل الأول، بالإضافة لكون هذه البطولة من أعرق الكؤوس في المملكة.

من جانبه, أكد سمو رئيس مجلس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل أن بطولة كأسي خادم الحرمين الشريفين التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل جانباً مهماً في مسيرة السباقات السعودية من خلال هذا العهد الزاهر الذي نفخر فيه ونعتز بالإنجازات الرياضية التي حققت خاصةً في مجال رياضة الفروسية التي تعيش مولداً جديداً، وغدت تحتل موقعاً بارزاً على خارطة السباقات العالمية، بجانب أثرها البالغ في تعزيز المكانة الكبيرة للفروسية، ودورها الفعال في تنمية وتطوير سباقات الخيل السعودية. وأضاف أن نادي سباقات الخيل بدأ الاستعدادات مبكراً لهذه البطولة، من خلال جدولة هذا السباق ضمن خطته السنوية، بما يتناسب مع الموسم الفروسي 2021 – 2022 ومتطلبات نجاحه، إلى جانب المراجعة الدورية لكل ما يتعلق بالسباق من أنظمة تختص بجوانبه الفنية كافة، والتأكد منذ بداية الموسم من سلامة أرضية الميدان من خلال تجارب متعددة، واستطلاع آراء المدربين والخيالة؛ لضمان ظهور السباق بما يليق بحجمه ومكانته الكبيرين.