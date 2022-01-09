أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مساء الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

الترشح 15 يومًا:

وقال الحلبوسي في كلمة له: إن “فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يومًا، وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين”.

وتسلمت رئاسة مجلس النواب العراقي المنتخبة مهامهما مساء الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد الحلبوسي أن “انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير. نحتاج لتصحيح المسار لاستعادة ثقة الشارع”.

الحلبوسي رئيسًا للبرلمان:

وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، الحلبوسي رئيسًا وحاكم الزاملي نائبًا أول وشاخوان عبدالله نائبًا ثانيًا.

وحصل الحلبوسي، بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على 200 صوت، مقابل 14 صوتًا لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.