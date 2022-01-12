تحظى المرأة السعودية بدعم كبير في كافة المجالات، وذلك لتمكينها ورفع مستوى إنتاجها في الدولة، حيث تبذل القيادة الرشيدة جهود متواصلة لتعزيز دور المرأة السعودية لاسيما في المجالات التي تخصها كمجال الأزياء والموضة.

مجال الأزياء خلال السنوات الماضية:

وشهد مجال الأزياء نقلة نوعية خلال السنوات الماضية وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، حيث كان أهمها إنشاء هيئة الأزياء في عام 2020 تحت مظلة وزارة الثقافة، إضافة إلى إقامة العديد من المعارض المحلية والدولية المختصة بهذا المجال.

إطلاق برنامج يلا نغير:

وحرصًا من هيئة الإذاعة والتلفزيون على مواكبة الخطوات التطويرية للرؤية في برامجها التلفزيونية، تطلق الهيئة اليوم برنامج “يلا نغير” والذي يهتم بالأناقة الكاملة للمرأة.

برنامج “يلا نغير” يعرض كل يوم أربعاء الساعة 9:30 مساءً على قناة SBC ويعمل على تغيير عدد من الشخصيات المختارة في مجال الأزياء وكذلك الشعر والمكياج.

نخبة من مصممي الأزياء في المملكة:

كما يستضيف البرنامج أسبوعيًا نخبة من مصممي الأزياء في المملكة وذلك لتسلط الضوء على إبداعاتهم وآخر صيحات الموضة بأيادي سعودية، حيث تحل المصممة ربى العطيشان ضيفة للحلقة الأولى للحديث عن تصاميمها المميزة والتي كان آخرها مجموعة قمر.

ويأتي برنامج (يلا نغير) ضمن مجموعة واسعة من البرامج خلال دورة يناير والتي تعمل من خلالها هيئة الإذاعة والتلفزيون على تعزيز تواجد المرأة السعودي على شاشة التلفزيون من خلال التقديم أو المحتوى المتخصص.