سجّلت بريطانيا 179756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 231 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 14015065، فيما بلغت حصيلة الوفيات 149515.

أهمية تلقي اللقاح

في سياق آخر، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم الأفراد إلى تلقي اللقاحات لتجنب الإصابات الشديدة والوفاة بكوفيد 19، مشيرًا إلى أن متحور أوميكرون أيضًا يتسبب في وفيات.

وطالب في مؤتمر صحفي شركات تصنيع اللقاحات والدول المانحة بتقاسم الجرعات مع مرفق كوفاكس لوصولها إلى جميع أنحاء العالم والقضاء على الوباء.



ومع بدء تصنيع الجيل الثاني من لقاحات كورونا دعا ادهانوم إلى مشاركة تكنولوجيا تصنيعها وبياناتها العلمية والترخيص بإنتاجها في مناطق أخرى من العالم لتتوفر على نطاق أوسع.

من جهتها دعت المديرة التقنية لبرنامج الطوارئ الدكتورة ماريا فان كيركوف إلى ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، لتجنب الإصابة بعدوى أوميكرون التي تنتقل بسرعة غير مسبوقة وتكاد تكون بسرعة مذهلة نظرًا لاندماجه السريع في الخلايا الآدمية واختراق المناعة، مطالبة بوضع الأقنعة السميكة بشكل صحيح وتجنب الأماكن المزدحمة.

وطالبت بتلقي اللقاحات نظرًا لما تقدمه للناس من حماية من جميع المتحورات، مشيرة إلى أن أوميكرون لن يكون آخر المتحورات.

متحورات كورونا

وحول المتحور الأخير الذي أبلِغ عنه في فرنسا أوضحت فان كيركوف أنه ظهر لأول مرة في سبتمبر الماضي في عدد من الدول، وعاد للظهور مجددًا في فرنسا حيث بلغت نسبة الإصابات به 1 ٪؜ من مجموع الإصابات، وأن المنظمة تراقب وتحلل بياناته عن كثب، نظرا للعدد الكبير من الطفرات التي يحتوي عليها.

وقد ارتفع عدد الإصابات العالمية الجديدة بكورونا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 71 ٪؜ بعدد 8.5 ملايين إصابة، بينما انخفضت الوفيات بنسبة 10 ٪؜ بعدد 41 ألف حالة وفاة، وأبلغت جميع المناطق عن زيادة الإصابات الأسبوعية، حيث بلغ في الأمريكيتين زيادة 100 ٪؜، يليه إقليم جنوب شرق آسيا بزيادة 78 ٪؜، ثم أوروبا 65 ٪؜، وأبلغ إقليم إفريقيا عن زيادة أسبوعية في عدد الوفيات بلغت 22 ٪؜ بينما سجلت المناطق الأخرى انخفاضًا في الوفيات.