أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مجددًا، مساء أمس الأربعاء، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات موسكو.

وأوضح بلينكن، بعد تسليم واشنطن رسالة لموسكو: “إذا اختارت روسيا الهجوم على أوكرانيا ستدفع ثمنًا باهظًا”.

وقال بلينكن: “إنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها”.

الحوار مع روسيا:

وجدد بلينكن رغبة الولايات المتحدة بالحوار مع روسيا، وقال: إنه سيتباحث مع نظيره الروسي “في الأيام المقبلة”.

كما أضاف: “الرد الأمريكي على مطالب روسيا الأمنية تضمن قائمة بمخاوفنا ومخاوف الحلفاء”، وتابع: “سنتحدث مع منتجين للغاز بدول مختلفة إذا قطعت روسيا الغاز عن أوروبا”.

وأكد وزير خارجية واشنطن أن أبواب الناتو ستبقى مفتوحة أمام الراغبين بالانضمام، مبينًا أن حلفاء واشنطن سيعملون على تقديم المساعدة لكييف.