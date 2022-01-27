تعتزم شركة بنتلي البريطانية للسيارات الفاخرة، تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025، في خطوة مهمة في التحول المخطط لوحدة فولكس فاجن إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030.

بنتلي وسيارتها الكهربائية

وأوضحت بنتلي، أنها ستستثمر 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) في مجال الاستدامة خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أنها ستجدد مصنعها في بريطانيا في مدينة كرو لتصنيع السيارات الجديدة، دون التطرق ولمزيد من التفاصيل حول شكل أول سيارة كهربائية بالكامل.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت بنتلي، إنها حققت رقماً قياسياً في مبيعات 2021، إذ ارتفعت المبيعات العالمية 31 % وسط طلب قوي على السيارات الفاخرة.

أودي والانبعاثات الكربونية

من جانب آخر أعلنت شركة أودي الألمانية للسيارات تحقيقها هدف الاتحاد الأوروبي الخاص بالحد الأقصى من الانبعاثات الكربونية الصادرة من أسطول سياراتها في العام الماضي.

وأشارت الشركة، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، إلى أن معدل الانبعاثات الكربونية الصادرة من أسطول سياراتها في العام الماضي بلغ 122 جراماً/ كيلومتر، وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى القانوني الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ 129 جراماً/ كيلومتر.

وقالت الشركة إنها بذلك أسهمت بشكل إيجابي في قيمة الانبعاثات الخاصة بأسطول مجموعة فولكس فاجن، التي جاء معدل انبعاثات أسطولها أدنى من المتطلبات القانونية.

وبدورها أكدت مديرة التسويق في “أودي”، هيلديجارد فورتمان، عن كهربة شريحة موديلات الشركة.

يذكر أن “أودي” باعت في العام الماضي في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا نحو 43 ألف سيارة كهربائية كاملة.