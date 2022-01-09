وصل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للهدف رقم 301 مع نادي Real madrid وذلك بعد أن سجل ثنائية للفريق الملكي في مباراة فالنسيا أمس السبت في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وذكر موقع ريال مدريد عبر الإنترنت أن المهاجم الفرنسي صاحب الـ34 عامًا سجل ثنائية في شباك فالنسيا، في مباراة فاز بها الريال برباعية لهدف، ليصل إلى هدفه رقم 301 مع الريال كما نال اللاعب الفرنسي قميصًا تذكاريًا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي بمناسبة وصوله للهدف رقم 301.

تعليق بنزيما

وعلق بنزيما على تخطيه عتبة الـ300 هدف مع الريال قائلًا: ” حقًا لا أصدق، إنه لأمر رائع وأنا سعيد لأنني متواجد بأفضل ناد في العالم”.

بنزيما رابع لاعب في تاريخ Real madrid يتخطى الـ300 هدف

ويُعد بنزيما رابع لاعب في تاريخ ريال مدريد يتخطى عتبة الهدف رقم 300 مع الفريق الملكي، حيث حققها من قبل الأرجنتيني دي ستيفانو الذي سجل 308 أهدافًا، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 451 أهدافًا، الإسباني راؤول جونزاليس الذي أحرز 323 أهدافًا.

ونجح ريال مدريد في الفوز على فالنسيا برباعية مقابل هدف، حيث سجل لـ ريال مدريد كل من الفرنسي كريم بنزيما هدفين وجونيور هدفين، بينما سجل البرتغالي جونزالو جويديش هدف فالنسيا الوحيد.

يذكر أن كريم بنزيما كان انضم إلى صفوف Real madrid في صيف 2009 قادمًا من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي.