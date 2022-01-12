نجح الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الثاني لـ ريال مدريد بالدقيقة الـ71 في شباك برشلونة، وذلك ضمن مباريات نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني.
الثاني لـ "الميرنغي" من أقدام #كريم_بنزيما عند الدقيقة 72'
ريال مدريد 2 – 1 برشلونة#ريال_مدريد_برشلونة#السوبر_الاسباني_بالرياض#قنوات_SSC pic.twitter.com/4LSOnnozsi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2022
بنزيما يستغل خطأ برشلونة الدفاعي:
واستغل بنزيما خطأ قاتلًا من دفاعات برشلونة ليُسجل الهدف الثاني بعد أن كان الشوط الأول انتهى بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق.
يذكر أن البرازيلي فينسيوس جونيور كان سجل الهدف الأول لـ الريال بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول ثم تعادل الهولندي لوك دي يونج لبرشلونة بالدقيقة الـ41.
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