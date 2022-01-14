أنعش منتخب بوركينا فاسو آماله في التأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بفوز صعب على منتخب الرأس الأخضر بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

بوركينا فاسو تحقق فوزًا ثمينًا

وبدأ الشوط الأول، بضغط قوي من قبل لاعبي المنتخب البوركيني حيث نجح اللاعب حسن باندي في إحراز الهدف الوحيد لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ40 من ضربة رأسية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب البوركيني بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، قاتل منتخب الرأس الأخضر لإحراز الهدف الأول لهم ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد ليفوز المنتخب البوركيني بهدف دون رد.

المنتخب البوركيني يعوض خسارته بالجولة الأولى

وأصبح رصيد منتخب بوركينا فاسو بعد الفوز 3 نقاط، ليعوض خسارته من منتخب الكاميرون في الجولة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب الرأس الأخضر عند 3 نقاط.