أكد بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني، اليوم السبت، دعم المبادرة الأممية للحوار في السودان، داعيًا الأطراف السودانية لاغتنام الفرصة لاستعادة العملية الانتقالية.

وأشار البيان إلى تطلعه أن تنتهي المبادرة الأممية في السودان بانتخابات ديمقراطية، مؤكدًا وقوفه مع تطلعات الشعب السوداني بتحقيق الاستقرار والحرية والازدهار.

دعم مبادرة الحوار الأممية:

وكانت الولايات المتحدة أكدت في وقت سابق اليوم، دعم مبادرة الحوار الأممية في السودان.

كما حضت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف السودانية على اغتنام فرصة الحوار، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى انتهاء مهمة البعثة الأممية في السودان بإجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الولايات المتحدة دعوتها القادة والمسؤولين في السودان إلى إجراء حوار شامل حول الانتقال الديمقراطي.

فقد أعلنت مولي في، مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لشؤون إفريقيا، في بيان، أنها التقت في السودان مع القيادات المدنية وأعضاء المجلس السيادي لإيضاح السياسة الأمريكية.

كما أشارت إلى أنها شددت على أن الولايات المتحدة لن توسع العلاقات الثنائية بين البلدين، دون توقف القوى الأمنية عن استعمال القوة ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين، وفق تعبيرها.

دعوة للحوار بين السودانيين:

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أمس، إلى الحوار بين السودانيين، مشددًا على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات. كما أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة مدنية.

يذكر أنه منذ استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الثالث من يناير، والدعوات الدولية تتواصل من أجل الإسراع بتشكيل حكومة مدنية في أقرب وقت، تمهد لاحقًا لإجراء انتخابات في البلاد، وفقًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لعام 2019.