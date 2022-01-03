أعلن نادي الفتح، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع النجم البرازيلي بيتروس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الخلوق 😇

المرجلة 💪🏻

الفزعــة ⚔️ أهــلاً بالفتحاوي الجديد 💚💙 pic.twitter.com/Sx5QdhgPh3 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 3, 2022

الفتح يتعاقد مع بيتروس:

وكشف نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع بيتروس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وعلق قائلًا: “ترحيب حار للاعبنا الجديد”.

ونشر حساب النادي على “تويتر”، مقطع فيديو ظهر فيه النجم البرازيلي يؤكد انضمامه إلى صفوفه حتى عام 2023، وقال: “بيتروس عائد مجددًا إلى السعودية، هذه المرة مع الفتح، أراكم قريبًا يا شباب”.

وكان نادي النصر قد أنهى تعاقده مع بيتروس في أكتوبر ماضي، بعدما قضى في صفوفه أكثر من موسم، حيث انضم إليه في يوليو 2018 قادمًا من فريق ساو باولو البرازيلي، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الرائد، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم، وخسر 6 مواجهات.