أخيرًا وبعد 20 جولة ضمن دوري يلو، يعود نادي بيشة ليلعب على أرضه بعد أن حُرم طوال الفترة من هذه الميزة وظل يلعب مبارياته التي تقام على أرضه على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة قبل استكمال الشروط ومطابقتها على ملعب جامعة بيشة.

موعد المباراة:

ويلتقي فربق بيشة عند الساعة الرابعة عصر اليوم مع نظيره الأخدود من نجران ضمن مباريات الجولة 21 لدوري يلو.

ويقبع المستضيف بالمركز الأخير بـ12 نقطة فقط، بينما الضيف النجراني في المرتبة الثامنة بـ30 نقطة.

مباراة اليوم قد تمثل الرحلة الأولى التي تُعلن انطلاق قطار هروب بيشة من شبح الهبوط فهل تشكل عودته لملعبه فالًا حسنًا وخطوة مظفرة في رحلة الهروب.