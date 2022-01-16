أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية تأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غدٍ الاثنين حتى الخميس المقبل بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقالت الإدارة: نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة وحرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي وذلك من يوم الاثنين 1443/06/14 حتى يوم الخميس 1443/06/17؛ إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات).

وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من مشاكل صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.