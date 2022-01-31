شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بمجموعة من الصور له خلال إحياء حفل فورمولا إي العالمية، بالرياض، وحيث ظهر بلوك جديد تمامًا، ما جعل متابعيه يشبهونه بالفنان اللبناني وائل كفوري.

تامر حسني يشبه وائل كفوري

ونشر تامر، مجموعة صور له خلال الحفل، وهو يظهر بشعر ملون وتغير كبير في ملامح وجهه، وعلق قائلًا: «كان لي كل الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالسعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام».

تفاعل المغردين

وكان لظهور المطرب المصري بلوك جديد آثار الدهشة والإعجاب على محبيه ومتابعيه وظهر ذلك في تعليقاتهم، حيث كتب بيبو: “وائل كفوري” وذلك تشبيهًا له بالنجم اللبناني وائل كفوري، وهو نفس تعليق حساب يحمل اسم مانا سا، حيث قال: “هو صاير يشبه وائل كفوري ولا أنا غلطانة”.

كما كتبت ساينا: “في شيء متغير يا تامر”، وقالت نورا حسني: “بحبك كتيييير يا تيمو.. تعال لبنان بقى، اشتقنالك”، فيما أعجبت سارة بلوك تامر الجديد في تعليقها: “الستايل وتسريحة الشعر ولا غلطة”.

حفل فورمولا إي

وقدم تامر حسني مجموعة كبيرة من أجمل أغانيه في حفل ختام السباق العالمي فورمولا إي، ولبى رغبات جمهوره ومحبيه حيث غنى حلو المكان، وكل مرة، وقولني كلام، وغيرها من أغنياته القديمة والجديدة، كما عزف تامر على الجيتار والغناء في نفس الوقت، وظهر مرتديًا قبعة في بعض الأوقات.